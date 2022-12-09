В России предложили давать до 3 лет тюрьмы горе-родителям за оставление детей в опасности

Наказание за оставление детей в опасности необходимо ужесточить, увеличив штраф и срок лишения свободы. Об этом в письме на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко заявил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, пишет RT.

"Прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности ужесточения ответственности по ст. 125 Уголовного кодекса Российской Федерации: увеличить штраф до 300 тысяч рублей и срок лишения свободы до трёх лет", — говорится в документе.

Политолог предложил данную меру в связи с трагедией, которая случилась 6 декабря в Ростовской области. Там из-за пожара в частном доме погибли дети двух и пяти лет, оставленные без присмотра родителей. Орлов отметил, что такие ситуации происходят регулярно в различных российских регионах. В отношении родителей правоохранители возбуждают уголовные дела по ст. 109 УК РФ за причинение смерти по неосторожности.

При этом Орлов добавил, что родителя могут наказать по уголовной статье 125 "Оставление в опасности" при несмертельных исходах. Она предусматривает штраф в размере до 80 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, лишение свободы на срок до одного года. Однако, подчеркнул политолог, такие наказания несоразмерны угрозе, которую для ребёнка создаёт взрослый.