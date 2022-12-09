В России предложили давать до 3 лет тюрьмы горе-родителям за оставление детей в опасности
Политолог Орлов предложил ужесточить наказание за оставление детей в опасности
Наказание за оставление детей в опасности необходимо ужесточить, увеличив штраф и срок лишения свободы. Об этом в письме на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко заявил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, пишет RT.
"Прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности ужесточения ответственности по ст. 125 Уголовного кодекса Российской Федерации: увеличить штраф до 300 тысяч рублей и срок лишения свободы до трёх лет", — говорится в документе.
Политолог предложил данную меру в связи с трагедией, которая случилась 6 декабря в Ростовской области. Там из-за пожара в частном доме погибли дети двух и пяти лет, оставленные без присмотра родителей. Орлов отметил, что такие ситуации происходят регулярно в различных российских регионах. В отношении родителей правоохранители возбуждают уголовные дела по ст. 109 УК РФ за причинение смерти по неосторожности.
При этом Орлов добавил, что родителя могут наказать по уголовной статье 125 "Оставление в опасности" при несмертельных исходах. Она предусматривает штраф в размере до 80 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, лишение свободы на срок до одного года. Однако, подчеркнул политолог, такие наказания несоразмерны угрозе, которую для ребёнка создаёт взрослый.
Ранее сообщалось, что двое маленьких детей, оставленных без присмотра, погибли при пожаре в Забайкалье. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
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