Стала известна возможная причина пожара в ТЦ "Мега Химки"
Поджог может быть причиной пожара в ТЦ "Мега Химки" в Москве
Причиной пожара в ТЦ "Мега Химки" на Ленинградском шоссе может быть поджог. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
Пожар в ТЦ "Мега Химки". Видео © LIFE
"По нашим данным, одна из возможных версий причин пожара в ТЦ "Мега Химки" — поджог", — говорится в публикации.
При этом ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что основной версией пожара является короткое замыкание. Изначально возгорание произошло в магазине OBI, а в дальнейшем огонь распространился из-за взрыва.
Напомним, сегодня в Москве со взрывами загорелся торговый центр "Мега Химки". Изначально площадь пожара в ТЦ "Мега Химки" составляла семь тысяч квадратов.
LIFE