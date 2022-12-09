Стала известна возможная причина пожара в ТЦ "Мега Химки"

Причиной пожара в ТЦ "Мега Химки" на Ленинградском шоссе может быть поджог. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Пожар в ТЦ "Мега Химки". Видео © LIFE

"По нашим данным, одна из возможных версий причин пожара в ТЦ "Мега Химки" — поджог", — говорится в публикации.