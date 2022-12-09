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9 декабря, 05:30
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Стала известна возможная причина пожара в ТЦ "Мега Химки"

Поджог может быть причиной пожара в ТЦ "Мега Химки" в Москве

Причиной пожара в ТЦ "Мега Химки" на Ленинградском шоссе может быть поджог. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Пожар в ТЦ "Мега Химки". Видео © LIFE

"По нашим данным, одна из возможных версий причин пожара в ТЦ "Мега Химки" — поджог", — говорится в публикации.

При этом ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что основной версией пожара является короткое замыкание. Изначально возгорание произошло в магазине OBI, а в дальнейшем огонь распространился из-за взрыва.

Площадь пожара в московском ТЦ "Мега Химки" возросла до 18 тысяч квадратов

Площадь пожара в московском ТЦ "Мега Химки" возросла до 18 тысяч квадратов

Напомним, сегодня в Москве со взрывами загорелся торговый центр "Мега Химки". Изначально площадь пожара в ТЦ "Мега Химки" составляла семь тысяч квадратов.

Обложка ©

LIFE

Светлана Оперук

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