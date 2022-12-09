К тушению ТЦ "Мега Химки" могут привлечь авиацию МЧС
МЧС привело в готовность авиацию из-за крупного пожара в подмосковном ТЦ "Мега Химки", сообщает пресс-служба ведомства.
"На месте работают пожарные подразделения, проводится наращивание сил и средств, в готовность приведена авиация МЧС России", — сказано в записи.
К настоящему моменту произошло обрушение на площади пять тысяч квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Напомним, площадь пожара в ТЦ "Мега Химки" составляет семь тысяч квадратов. После возгорания были слышны взрывы — по словам местных жителей, от них тряслись окна в квартирах.
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Кадр из видео LIFE