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9 декабря, 04:50

К тушению ТЦ "Мега Химки" могут привлечь авиацию МЧС

МЧС привело в готовность авиацию из-за крупного пожара в подмосковном ТЦ "Мега Химки", сообщает пресс-служба ведомства.

"На месте работают пожарные подразделения, проводится наращивание сил и средств, в готовность приведена авиация МЧС России", — сказано в записи.

К настоящему моменту произошло обрушение на площади пять тысяч квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

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Напомним, площадь пожара в ТЦ "Мега Химки" составляет семь тысяч квадратов. После возгорания были слышны взрывы — по словам местных жителей, от них тряслись окна в квартирах.

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Кадр из видео LIFE

Артур Лапсаков

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