К тушению ТЦ "Мега Химки" могут привлечь авиацию МЧС

МЧС привело в готовность авиацию из-за крупного пожара в подмосковном ТЦ "Мега Химки", сообщает пресс-служба ведомства.

"На месте работают пожарные подразделения, проводится наращивание сил и средств, в готовность приведена авиация МЧС России", — сказано в записи.

К настоящему моменту произошло обрушение на площади пять тысяч квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.