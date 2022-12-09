В Генпрокуратуре РФ озвучили сумму ущерба от коррупции в 2022 году
Генпрокурор РФ Краснов: Ущерб от коррупции в 2022 году превысил 37 миллиардов рублей
В 2022 году ущерб от коррупционных преступлений в России составил более 37 миллиардов рублей, а за два года эта сумма превысила сто миллиардов. Об этом рассказал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
"Только за девять месяцев [этого года] размер установленного ущерба от коррупционных преступлений составил 37,6 миллиарда рублей", — сказал Краснов в интервью ТАСС.
Он уточнил, что за этот период арестовано и изъято имущества на общую сумму более 62,2 миллиарда рублей, также добровольно погашено 3,5 миллиарда рублей ущерба.
В прошлом же году сумма ущерба составила почти 64 миллиарда рублей, из которых возмещено в добровольном порядке 15,6 миллиарда, а арестовано и изъято имущества на 62,6 миллиарда, добавил Краснов.
Ранее сообщалось, что за последние 11 лет за коррупционные преступления предстали перед судом около 72 тысяч должностных лиц. Об этом рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
ТАСС / Михаил Терещенко