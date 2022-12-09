В Генпрокуратуре РФ озвучили сумму ущерба от коррупции в 2022 году

В 2022 году ущерб от коррупционных преступлений в России составил более 37 миллиардов рублей, а за два года эта сумма превысила сто миллиардов. Об этом рассказал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

"Только за девять месяцев [этого года] размер установленного ущерба от коррупционных преступлений составил 37,6 миллиарда рублей", — сказал Краснов в интервью ТАСС.

Он уточнил, что за этот период арестовано и изъято имущества на общую сумму более 62,2 миллиарда рублей, также добровольно погашено 3,5 миллиарда рублей ущерба.

В прошлом же году сумма ущерба составила почти 64 миллиарда рублей, из которых возмещено в добровольном порядке 15,6 миллиарда, а арестовано и изъято имущества на 62,6 миллиарда, добавил Краснов.