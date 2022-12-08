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8 декабря, 05:28

Бастрыкин назвал число чиновников, осуждённых за коррупцию с 2011 года

Бастрыкин: СК за 11 лет привлёк к ответственности за коррупцию 72 тысячи чиновников

За последние 11 лет за коррупционные преступления предстали перед судом около 72 тысяч должностных лиц. Об этом в интервью РИА "Новости" рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"Начиная с 2011 года перед судом предстали около 72 тысяч различных должностных лиц по делам, которые расследовали сотрудники СК", — сказал он.

Также он рассказал о том, что следователи СК РФ в текущем году привлекли к ответственности за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе России 60 должностных лиц. Ещё 250 человек — в сфере госконтрактов и госзакупок, добавил Бастрыкин.

Бастрыкин получил премию "Юрист года" в номинации "Правозащитная деятельность"

Бастрыкин получил премию "Юрист года" в номинации "Правозащитная деятельность"

Ранее Лайф рассказывал, что бывший глава Правительства Кемеровской области Вячеслав Телегин, который оставил пост в августе 2022 года, задержан из-за подозрения в участии в коррупционных схемах. Дело расследует отдел по особо важным делам регионального СУ СКР.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Гавриил Григоров

Оксана Попова

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