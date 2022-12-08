В Нижневартовске уволили директора школы, в которой подростки устроили поножовщину

Директора школы в Нижневартовске уволили после поножовщины среди детей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Директор уволен в связи с происшествием в школе", — сказала представитель администрации города, чьи слова приводит РИА "Новости".

Информацию про увольнение классного руководителя подростков, участвовавших в конфликте, в пресс-службе мэрии не опровергли и не подтвердили.