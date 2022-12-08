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8 декабря, 05:10

В Нижневартовске уволили директора школы, в которой подростки устроили поножовщину

Директора школы в Нижневартовске уволили после поножовщины среди детей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Директор уволен в связи с происшествием в школе", — сказала представитель администрации города, чьи слова приводит РИА "Новости".

Устроивший поножовщину в школе Югры подросток подвергался травле, заявила его тётя

Устроивший поножовщину в школе Югры подросток подвергался травле, заявила его тётя

Информацию про увольнение классного руководителя подростков, участвовавших в конфликте, в пресс-службе мэрии не опровергли и не подтвердили.

Напомним, 6 декабря в Нижневартовске восьмиклассник решил выяснить отношения с ровесником "на ножах" и тяжело ранил его. По данным СК, ссора между одноклассниками случилась на фоне давнего конфликта. Возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова

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