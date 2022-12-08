В Британии раскрыли траты на восполнение арсенала из-за помощи Украине

Лондон намерен восполнить запасы противотанковых комплексов NLAW, которые поставлял Украине в рамках военной помощи. На эти цели, как пишет Times, Британия готова потратить почти 230 миллионов фунтов стерлингов.

"Правительство объявило о заключении сделки с ВПК Saab в размере 229 миллионов фунтов стерлингов для закупки противотанковых комплексов NLAW шведского производства", — сообщил обозреватель издания Джордж Гриллз.

Всего же Киеву было передано около семи тысяч противотанковых комплексов, что составляет почти половину запасов армии Британии. По данным издания, новая партия NLAW поступит на вооружение Лондона только к 2024 году, а полностью оснащение по этой закупке завершится в 2026-м.