Apple добавит сквозное шифрование файлов на iCloud

Американская корпорация Apple разрабатывает новую систему шифрования персональных данных. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По данным издания, сотрудники компании сейчас работают над новой системой сквозного шифрования, которая называется Advanced Data Protection. Она будет касаться облачного сервиса iCloud и позволит полностью защитить хранящуюся там информацию даже в случае взлома серверов Apple. При этом сама корпорация не будет иметь к ней доступа и впредь не сможет предоставлять личные данные пользователей даже правоохранителям.

Система, согласно данным газеты, станет доступна для пользователей Apple в США в конце года, а в 2023-м будет распространена по всему миру. При этом шифрование не будет действовать для трёх функций: электронной почты, списка контактов и календаря.