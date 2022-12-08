Посольство России отвергло резолюцию комитета сената США о геноциде на Украине
В российском посольстве в Вашингтоне заявили, что отвергают резолюцию комитета Сената США о признании действий РФ в конфликте с Украиной "геноцидом". Об этом говорится в комментарии дипмиссии в телеграм-канале.
"Категорически отвергаем обвинения, содержащиеся в резолюции комиссии верхней палаты Конгресса, о том, что действия России на Украине представляют собой геноцид", — сказано в записи.
В посольстве добавили, что такие инсинуации являются "откровенным извращением фактов". По данным дипмиссии, для "обоснования своей русофобии законодатели жонглируют формулировками из документов ООН, ссылаются на псевдоисторические постулаты украинских националистов о "голодоморе". А Капитолий, по мнению дипломатов, является "конвейером по тиражированию антироссийских инициатив".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил конфронтационный характер оборонного бюджета США. По его словам, документ чреват серьёзными и длительными последствиями по дальнейшей дестабилизации обстановки на Европейском континенте.