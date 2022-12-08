Пушков жёстко ответил на слова "игравшей в Минские соглашения" Меркель
Пушков назвал Запад ответственным за переход украинского кризиса в военную фазу
Член Совета Федерации России Алексей Пушков отреагировал на заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях. По его мнению, слова немецкого политика в очередной раз доказывают ответственность Запада за переход украинского кризиса в военную фазу.
"Меркель публично открестилась от какой-либо самостоятельной позиции по украинскому кризису и признала, что при ней Берлин лишь играл в Минские соглашения, чтобы дать Украине "драгоценное время" на подготовку к войне. Это ещё раз доказывает ответственность западного альянса за переход украинского кризиса в военную фазу", — написал сенатор в телеграм-канале.
Ранее экс-канцлер Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения были подписаны в 2014 году с целью "дать Украине время", это позволило стране стать сильнее. Она отметила, что тогда конфликт на востоке Украины был заморожен и проблема не была решена. Это "всем было ясно", но именно эти соглашения дали Украине "бесценное время", заметила политик. По оценке Меркель, в 2014 году страны НАТО не могли оказать Незалежной поддержку в том объёме, в котором они делают это сейчас.
Эту версию подтвердил и бывший президент Украины Пётр Порошенко. По его словам, Минские соглашения были очень талантливо написанным документом, Киеву они были нужны, чтобы сформировать вооружённые силы.
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