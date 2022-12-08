Пушков жёстко ответил на слова "игравшей в Минские соглашения" Меркель

Член Совета Федерации России Алексей Пушков отреагировал на заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях. По его мнению, слова немецкого политика в очередной раз доказывают ответственность Запада за переход украинского кризиса в военную фазу.

"Меркель публично открестилась от какой-либо самостоятельной позиции по украинскому кризису и признала, что при ней Берлин лишь играл в Минские соглашения, чтобы дать Украине "драгоценное время" на подготовку к войне. Это ещё раз доказывает ответственность западного альянса за переход украинского кризиса в военную фазу", — написал сенатор в телеграм-канале.

Ранее экс-канцлер Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения были подписаны в 2014 году с целью "дать Украине время", это позволило стране стать сильнее. Она отметила, что тогда конфликт на востоке Украины был заморожен и проблема не была решена. Это "всем было ясно", но именно эти соглашения дали Украине "бесценное время", заметила политик. По оценке Меркель, в 2014 году страны НАТО не могли оказать Незалежной поддержку в том объёме, в котором они делают это сейчас.