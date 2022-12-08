Женщинам назвали лучший срок беременности, чтобы заявить работодателю о декрете

Декретный отпуск для работодателя является довольно ощутимым сроком, в течение которого он лишается нужного специалиста. Поэтому женщине лучше заранее определиться с моментом, когда она уведомит руководителя о своём решении. В беседе с Лайфом сооснователь интернет-бухгалтерии "Моё дело" Анастасия Моргунова рассказала, что делать это лучше на третьем месяце беременности.

"По закону чёткого срока для предупреждения работодателя о выходе в декрет нет. Сам отпуск можно оформить на 31-й неделе беременности, просто написав заявление. Другой вопрос, что такой вариант сомнителен с точки зрения деловой этики, да и по-человечески тоже не идеален. Работодателю потребуется время, чтобы найти замену своей сотруднице на срок её декретного отпуска. И чем раньше она предупредит о будущем уходе в декрет — тем лучше. Как правило, сотрудницы делают это начиная с третьей недели и не позднее трёх месяцев беременности. Считается, что это оптимальный срок для объявления такого рода", — заявила специалист.

Отпуск по беременности и родам составляет 140 дней, он предоставляется женщине примерно за два месяца до родов и 2,5 месяца после них. Закон предусматривает довольно много оснований для его продления. В основном по медицинским показаниям, например из-за осложнений или кесарева сечения. Так отдых можно продлить до 194 дней. При расчёте выплат учитывается зарплата сотрудницы за последние два года. У пособия по беременности и родам есть минимальная и максимальная сумма, но, чтобы получать хорошие деньги, зарплата должна быть не ниже 60 тысяч рублей на протяжении двух последних лет. Помимо этого женщине выплачивают единовременное пособие после рождения ребёнка.

По словам Моргуновой, если беременная сотрудница считает, что работодатель нарушил её права, ей необходимо жаловаться в трудовую инспекцию, прокуратуру и подавать иск в суд. Закон также предусматривает возможность для беременной женщины отозвать заявление на увольнение. Кроме того, согласно закону работодатель не может отказать в работе по причине беременности, а также не может уволить такую сотрудницу по собственной инициативе. Исключением станет только ликвидация организации, её филиала, представительства или иного обособленного структурного подразделения.