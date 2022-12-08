Овечкин обошёл Гончара и стал вторым по числу матчей в НХЛ среди россиян

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на чистое второе место по числу матчей в Национальной хоккейной лиге среди россиян. Встреча с "Филадельфией" стала для капитана столичного клуба 1302-й.

Овечкин по этому показателю обошёл Сергея Гончара, который участвовал в 1301-й игре. Лидером же по количеству матчей среди российских хоккеистов является Алексей Ковалёв (1316).