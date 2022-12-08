Овечкин обошёл Гончара и стал вторым по числу матчей в НХЛ среди россиян
Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на чистое второе место по числу матчей в Национальной хоккейной лиге среди россиян. Встреча с "Филадельфией" стала для капитана столичного клуба 1302-й.
Овечкин по этому показателю обошёл Сергея Гончара, который участвовал в 1301-й игре. Лидером же по количеству матчей среди российских хоккеистов является Алексей Ковалёв (1316).
Напомним, в юбилейном 1300-м матче в НХЛ с "Калгари" Овечкин не отметился результативными действиями, а его "Вашингтон" проиграл — 2:5.
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ТАСС / АР / Nick Wass