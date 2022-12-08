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8 декабря, 02:08

Задержанному президенту Перу грозит большой срок в тюрьме

El Comercio: Задержанному президенту Перу Кастильо грозит до 20 лет тюрьмы

Отстранённому от власти президенту Перу Педро Кастильо грозит тюремное заключение сроком до 20 лет из-за мятежа. Об этом пишет газета El Comercio.

Сейчас Кастильо находится в следственном изоляторе, где проведёт минимум десять суток. Ему предъявлены обвинения, наиболее серьёзным из которых является попытка организации мятежа, указывает издание. Уголовный кодекс Перу предусматривает за это наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Также главу государства обвиняют в злоупотреблении властью и нарушении общественного спокойствия.

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Кроме всего прочего, Кастильо фигурирует в ряде уголовных дел о коррупции, которые были заведены ещё во время его президентского срока.

Ранее Лайф сообщал, что Конгресс Перу объявил импичмент президенту Педро Кастильо. Ему не помог даже роспуск парламента и введение комендантского часа. Вскоре его задержала полиция, которая, как и военные, встала на сторону депутатов.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / JOHN MINCHILLO / POOL

Юлия Коновалова

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