Задержанному президенту Перу грозит большой срок в тюрьме

Отстранённому от власти президенту Перу Педро Кастильо грозит тюремное заключение сроком до 20 лет из-за мятежа. Об этом пишет газета El Comercio.

Сейчас Кастильо находится в следственном изоляторе, где проведёт минимум десять суток. Ему предъявлены обвинения, наиболее серьёзным из которых является попытка организации мятежа, указывает издание. Уголовный кодекс Перу предусматривает за это наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Также главу государства обвиняют в злоупотреблении властью и нарушении общественного спокойствия.

Кроме всего прочего, Кастильо фигурирует в ряде уголовных дел о коррупции, которые были заведены ещё во время его президентского срока.