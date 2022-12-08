Маск затеял кумовство в Twitter, дав работу двоюродным братьям и "правой руке"

Новый владелец компании Twitter Илон Маск устроил на работу двоюродных братьев по отцовской линии, своего адвоката, а также "правую руку". Об этом пишет издание Business Insider, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники.

Один из братьев Эндрю Маск стал инженером программного обеспечения, а Джеймс Маск назначен на роль разнопланового помощника. Кроме того, работу получили личный адвокат миллиардера Алекс Спайро и "правая рука" Джаред Бирчалл, руководящий семейной инвестиционной фирмой Excession.