В Конгрессе США потребовали провести аудит выделяемых Киеву денег
Сенатор Тьюн: Законодатели попытаются проверить выделение средств Украине
Американские законодатели попытаются провести проверки расходования средств властями США на оказание помощи Украине. Об этом заявил заместитель лидера республиканского меньшинства в Сенате Конгресса Джон Тьюн.
"Я думаю, должен быть надзор за средствами, которые были ассигнованы и направлены на эти цели", — сказал сенатор, отвечая на вопросы издания The Washington Post.
Как считает Тьюн, несмотря на важность продолжения поддержки Киева, необходимо, чтобы выделяемые средства расходовались "целесообразно и разумно".
Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США не поставляют Украине оружия для ударов по России. Кроме того, американские власти не подталкивают Незалежную наносить удары по целям за пределами своей территории, добавил он.
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