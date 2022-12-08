В Конгрессе США потребовали провести аудит выделяемых Киеву денег

Американские законодатели попытаются провести проверки расходования средств властями США на оказание помощи Украине. Об этом заявил заместитель лидера республиканского меньшинства в Сенате Конгресса Джон Тьюн.

"Я думаю, должен быть надзор за средствами, которые были ассигнованы и направлены на эти цели", — сказал сенатор, отвечая на вопросы издания The Washington Post.

Как считает Тьюн, несмотря на важность продолжения поддержки Киева, необходимо, чтобы выделяемые средства расходовались "целесообразно и разумно".