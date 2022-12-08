Британец обвинил в сексуальном насилии украинского беженца, которого приютил

Житель Британии обвинил украинского беженца, которого он приютил, в сексуальном насилии. Как пишет Daily Mail, мужчина обратился в полицию.

Бирмингемец решил помочь с жильём беженцу, с которым до этого общался по телефону, предупреждая, что он является геем. Уроженец Ужгорода приехал к британцу в августе, а спустя несколько недель хозяин квартиры пожаловался, что он якобы подвергся сексуальному насилию со стороны украинца. Пострадавший обратился в полицию, но там заявили, что отсутствуют необходимые для задержания доказательства.

Житель Бирмингема заявил, что правоохранительные органы отказались провести медэкспертизу синяков на его ягодицах, руках и ногах, которые якобы оставил тот украинец. Пострадавший также был возмущён тем, что из городского совета после инцидента позвонили ему, чтобы попросить приютить другого беженца. При этом украинцу решили не предоставлять новое жильё в рамках специальной программы.