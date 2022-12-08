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7 декабря, 23:56

ФИФА составила рейтинг самых мощных голевых ударов на ЧМ-2022

Защитник Мексики Чавес стал автором самого мощного голевого удара на чемпионате мира

Нападающий сборной Мексики Луис Чавес нанёс самый сильный удар по воротам в ходе группового этапа и 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Это стало известно из соответствующего рейтинга, опубликованного Международной федерацией футбола (ФИФА).

В матче с Саудовской Аравией (2:1) скорость полёта мяча после удара мексиканца составила 121,69 км/ч. Вторым стал японский футболист Рицу Доан. В игре с Испанией (2:1) он забил гол ударом, максимальная скорость которого равнялась 120 км/ч. Замкнул тройку игрок сборной Германии Никлас Фюллькруг, отправивший мяч в ворота испанцев (1:1) со скоростью 118 км/ч.

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Ранее Лайф рассказывал, что игрок сборной Португалии Криштиану Роналду установил уникальное достижение в матче против Южной Кореи на ЧМ-2022. Он нанёс ровно 100 ударов по воротам соперников на чемпионатах мира.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова

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