ФИФА составила рейтинг самых мощных голевых ударов на ЧМ-2022

Нападающий сборной Мексики Луис Чавес нанёс самый сильный удар по воротам в ходе группового этапа и 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Это стало известно из соответствующего рейтинга, опубликованного Международной федерацией футбола (ФИФА).

В матче с Саудовской Аравией (2:1) скорость полёта мяча после удара мексиканца составила 121,69 км/ч. Вторым стал японский футболист Рицу Доан. В игре с Испанией (2:1) он забил гол ударом, максимальная скорость которого равнялась 120 км/ч. Замкнул тройку игрок сборной Германии Никлас Фюллькруг, отправивший мяч в ворота испанцев (1:1) со скоростью 118 км/ч.