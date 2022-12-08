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8 декабря, 00:53

Netflix показал трейлер детектива "Всевидящее око" с Кристианом Бэйлом

Netflix опубликовал новый трейлер детектива "Всевидящее око" с Кристианом Бэйлом в главной роли. Ролик появился на канале стримингового сервиса в "Ютубе".

Режиссёром ленты выступил Скотт Купер. Сюжет фильма основан на романе писателя Луи Байярда, который вдохновлялся историей жизни и работами Эдгара Алана По. Картина расскажет о череде убийств кадетов в военной академии городка Вест-Пойнт. За расследование берётся отставной констебль Август Лэндор (Кристиан Бэйл), а на помощь ему приходит молодой Эдгар Алан По (звезда "Гарри Поттера" Гарри Меллинг), проходящий учёбу в заведении, где произошли убийства. Зрители смогут увидеть премьеру "Всевидящего ока" уже 6 января 2023 года.

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YouTube / Netflix

Иван Косицын

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