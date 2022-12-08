Netflix показал трейлер детектива "Всевидящее око" с Кристианом Бэйлом

Режиссёром ленты выступил Скотт Купер. Сюжет фильма основан на романе писателя Луи Байярда, который вдохновлялся историей жизни и работами Эдгара Алана По. Картина расскажет о череде убийств кадетов в военной академии городка Вест-Пойнт. За расследование берётся отставной констебль Август Лэндор (Кристиан Бэйл), а на помощь ему приходит молодой Эдгар Алан По (звезда "Гарри Поттера" Гарри Меллинг), проходящий учёбу в заведении, где произошли убийства. Зрители смогут увидеть премьеру "Всевидящего ока" уже 6 января 2023 года.