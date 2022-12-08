Санкции США не изменят выбранный Россией курс, заверили в посольстве
Посольство РФ: Санкции США не заставят Россию отказаться от выбранного курса
Антироссийские санкции не заставят Москву отказаться от выбранного курса, новые рестрикции причиняют вред зарубежным партнёрам. Об этом заявили в Посольстве РФ в Вашингтоне.
"Подобные "выпады" США бесперспективны. Они попросту неспособны достичь искомого результата — заставить нашу страну отказаться от проведения суверенного курса во внешней политике и защиты национальных интересов", — сказано в сообщении дипмиссии в телеграм-канале.
В посольстве указали, что "пагубный" нажим Вашингтона влияет на частный бизнес, ведь от вводимых ограничений против компаний пострадают зарубежные партнёры. Так и происходит из-за нерыночных инициатив Белого дома по вытеснению российского экспорта с мировых продовольственных и энергетических площадок, добавила российская сторона.
Ранее Лайф писал, что Еврокомиссия представила девятый пакет антироссийских санкций. В рамках него в чёрный список собираются внести ещё почти 200 человек и предприятий, три банка, четыре телеканала, компании оборонно-промышленного комплекса.