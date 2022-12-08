Замглавы МИД РФ Рябков: Москва не хотела бы разрыва дипотношений с Вашингтоном

Власти России не хотели бы разрыва дипломатических отношений с США. Как отметил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью газете "Известия", официальный Вашингтон также подтверждает потребность в диалоге с Москвой.

"Мы не хотели бы такого развития. По большому счёту, разрыв дипотношений — это сигнал, что ресурса вообще никакого политического не осталось, остается только силовой. Нам это не нужно", — уточнил дипломат.

Комментируя готовность Соединённых Штатов к такому разрыву, Рябков подчеркнул, что "пока подобных позывов с их стороны нет".