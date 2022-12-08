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7 декабря, 22:51

Замглавы МИД РФ Рябков: Москва не хотела бы разрыва дипотношений с Вашингтоном

Власти России не хотели бы разрыва дипломатических отношений с США. Как отметил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью газете "Известия", официальный Вашингтон также подтверждает потребность в диалоге с Москвой.

"Мы не хотели бы такого развития. По большому счёту, разрыв дипотношений — это сигнал, что ресурса вообще никакого политического не осталось, остается только силовой. Нам это не нужно", — уточнил дипломат.

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Комментируя готовность Соединённых Штатов к такому разрыву, Рябков подчеркнул, что "пока подобных позывов с их стороны нет".

"Они подтверждают, что и им вроде как диалог и каналы коммуникации нужны", — добавил замглавы российского внешнеполитического ведомства.

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Ранее Рябков заявил, что ему ничего не известно о так называемой линии деконфликтинга между Москвой и Вашингтоном по Украине. А до этого он утверждал, что, учитывая радикально противоположные позиции, на данный момент диалог с США по теме украинского конфликта просто невозможен.

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VK / МИД России

Иван Косицын

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