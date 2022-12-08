Замглавы МИД РФ Рябков: Москва не хотела бы разрыва дипотношений с Вашингтоном
Власти России не хотели бы разрыва дипломатических отношений с США. Как отметил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью газете "Известия", официальный Вашингтон также подтверждает потребность в диалоге с Москвой.
"Мы не хотели бы такого развития. По большому счёту, разрыв дипотношений — это сигнал, что ресурса вообще никакого политического не осталось, остается только силовой. Нам это не нужно", — уточнил дипломат.
Комментируя готовность Соединённых Штатов к такому разрыву, Рябков подчеркнул, что "пока подобных позывов с их стороны нет".
"Они подтверждают, что и им вроде как диалог и каналы коммуникации нужны", — добавил замглавы российского внешнеполитического ведомства.
Ранее Рябков заявил, что ему ничего не известно о так называемой линии деконфликтинга между Москвой и Вашингтоном по Украине. А до этого он утверждал, что, учитывая радикально противоположные позиции, на данный момент диалог с США по теме украинского конфликта просто невозможен.
VK / МИД России