В МИД РФ ответили на вопрос о переговорах с США по стратегической стабильности
Замглавы МИД РФ Рябков: Переговоры РФ и США по ДСНВ поставлены на паузу, но не прекращены
Переговоры России и США по стратегической стабильности и сокращению стратегических наступательных вооружений поставлены на паузу, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Я думаю, это правильная оценка — они именно поставлены на паузу, они не прекращены", — сказал он в интервью газете "Известия".
Москва перенесла заседание двусторонней консультативной комиссии в рамках ДСНВ, а не отменила его. Дипломат усомнился предположить, когда будут предложены альтернативные даты.
При этом Рябков добавил, что Россия готова к диалогу с США, однако исключительно на равноправной основе. В целом же отношения между двумя странами замглавы МИД РФ охарактеризовал как проблемные и тяжёлые.
Ранее Лайф сообщал, что заседание российско-американской комиссии по ДСНВ было перенесено на неопределённый срок по инициативе Москвы. Изначально оно должно было пройти с 29 ноября по 6 декабря. Как указал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Вашингтон при подготовке комиссии не считался с приоритетами Москвы.
VK / МИД России