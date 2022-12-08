В МИД РФ ответили на вопрос о переговорах с США по стратегической стабильности

Переговоры России и США по стратегической стабильности и сокращению стратегических наступательных вооружений поставлены на паузу, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Я думаю, это правильная оценка — они именно поставлены на паузу, они не прекращены", — сказал он в интервью газете "Известия".

Москва перенесла заседание двусторонней консультативной комиссии в рамках ДСНВ, а не отменила его. Дипломат усомнился предположить, когда будут предложены альтернативные даты.

При этом Рябков добавил, что Россия готова к диалогу с США, однако исключительно на равноправной основе. В целом же отношения между двумя странами замглавы МИД РФ охарактеризовал как проблемные и тяжёлые.