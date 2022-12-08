На Западе указали на влиятельность Зеленского, требующего выполнять его прихоты
Politico назвало Зеленского самым влиятельным человеком Европы
Президент Украины Владимир Зеленский является самым влиятельным человеком Европы, ведь из-за его лидерских качеств Запад игнорирует проблемы, которые есть на Украине. Об этом пишет Politico.
Благодаря соцсетям, СМИ и западным культурным институтам украинский лидер убедил европейских коллег, что "его битва — это их их битва тоже". Как указывает автор материла, это позволяет Зеленскому уверять Европу делать всё, что он хочет.
"Лидерские качества Зеленского также означают, что любые внутренние проблемы Украины — повсеместная коррупция, слабая экономика и социальные различия между украиноязычными и русскоязычными — игнорируются", — говорится в статье.
Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в телеграм-канале опубликовал стихотворение, в котором раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. В частности, чеченский лидер назвал его "клоуном", "алкоголиком" и "гением лицедейства", которым управляют "режиссёры из США" и "голубые генералы".
ТАСС / МР / picture alliance / SvenSimon-The