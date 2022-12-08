Футболисты Германии на ЧМ в Катаре разделились на два лагеря из-за игроков "Баварии"

Сборная Германии на чемпионате мира в Катаре разделилась на два лагеря, что вылилось в конфликт. Как пишет Sport Bild, главный тренер Ханс-Дитер Флик не смог завоевать расположение многих игроков.

Специалиста обвинили в особом отношении к футболистам "Баварии", которую он тренировал до сборной. Всё началось ещё перед первой игрой с Японией (1:2) из-за повязки One Love, которую призвали поддержать голкипер Мануэль Нойер и Леон Горетцка. Они же настаивали на необходимости закрыть рот в знак протеста. Но остальные игроки не хотели участвовать в каких-либо политических заявлениях.

Вопросы вызывали и решения Флика касательно игры. Многие не поняли появления на поле Горетцки вместо Илкая Гюндогана в игре с японцами, а Марк-Анде тер Стеген и Кай Хавертц, напротив, остались расстроены тем, что не получили шансов проявить себя. Помимо этого в стране обратили внимание на то, что игравший в "Баварии" Флика защитник Никлас Зюле получал шанс за шансом, несмотря на плохое выступление в первой игре, в то время как его коллеги не показали своих возможностей.