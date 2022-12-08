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8 декабря, 02:56

За год в России улучшилось качество пельменей, заявили в "Роскачестве"

Глава "Роскачества" Протасов заявил о возросшем за год качестве пельменей в России

Большинство производителей пельменей в России за год смогли исправить ситуацию с качеством собственной продукции, в том числе за счёт решения вопросов с сырьём. Об этом сообщил глава "Роскачества" Максим Протасов.

В 2021 году пельмени вошли в список самых некачественных социально значимых товаров, производители которых чаще других нарушают правила хранения и производства продукта. А в 2019-м исследование агентства показало, что в России нет производителей этой продукции, достойных Знака качества. Но за эти годы компании сделали серьёзные выводы.

"Практически все они прошли диагностику качества процессов, выявили те или иные проблемы, которые вызывали у них сложности с качеством продукции на полке, — это был вопрос сырья и самого производства. Более чем в 72% случаев эту ситуацию мы сумели поправить", — приводит его слова РИА "Новости".

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Названо количество пельменей, которое можно съесть за раз без риска для фигуры

Кроме того, глава "Роскачества" добавил, что исправились и производители мясной продукции. Последнее веерное исследование показало, что все компании скорректировали и маркировку, и рецептуры, и качество продукции, а также самого сырья.

Лайф рассказывал, что ранее в Санкт-Петербурге школьник получил медаль за создание "эталонного пельменя". Путём проб и ошибок ему удалось прийти к безупречной формуле идеального пельменя — создать одновременно лучший вкус и определить оптимальный размер.

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Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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