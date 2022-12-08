За год в России улучшилось качество пельменей, заявили в "Роскачестве"

Большинство производителей пельменей в России за год смогли исправить ситуацию с качеством собственной продукции, в том числе за счёт решения вопросов с сырьём. Об этом сообщил глава "Роскачества" Максим Протасов.

В 2021 году пельмени вошли в список самых некачественных социально значимых товаров, производители которых чаще других нарушают правила хранения и производства продукта. А в 2019-м исследование агентства показало, что в России нет производителей этой продукции, достойных Знака качества. Но за эти годы компании сделали серьёзные выводы.

"Практически все они прошли диагностику качества процессов, выявили те или иные проблемы, которые вызывали у них сложности с качеством продукции на полке, — это был вопрос сырья и самого производства. Более чем в 72% случаев эту ситуацию мы сумели поправить", — приводит его слова РИА "Новости".

Кроме того, глава "Роскачества" добавил, что исправились и производители мясной продукции. Последнее веерное исследование показало, что все компании скорректировали и маркировку, и рецептуры, и качество продукции, а также самого сырья.