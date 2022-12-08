Россиянам запретили пользоваться смартфоном, стоящим на подзарядке

По заряжающемуся смартфону гипотетически можно совершить разовые звонки, но если на устройстве заводской или оригинальный аккумулятор, однако таких ситуаций лучше избегать. О том, можно ли использовать телефон во время зарядки, рассказал гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков.

"Были случаи, пусть и малочисленные, что аккумуляторы взрывались, поэтому лучше не рисковать", — сказал он в интервью агентству "Прайм".