Россиянам запретили пользоваться смартфоном, стоящим на подзарядке
Эксперт Кусков заявил, что использование гаджетов при зарядке может испортить аккумулятор
По заряжающемуся смартфону гипотетически можно совершить разовые звонки, но если на устройстве заводской или оригинальный аккумулятор, однако таких ситуаций лучше избегать. О том, можно ли использовать телефон во время зарядки, рассказал гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков.
"Были случаи, пусть и малочисленные, что аккумуляторы взрывались, поэтому лучше не рисковать", — сказал он в интервью агентству "Прайм".
Использование ресурсоёмких приложений в этот момент может испортить аккумулятор и сократить жизненный цикл гаджета. Однако раз найти что-то в Интернете не запрещается, указал эксперт. При этом, ставя устройство на зарядку, лучше снимать чехол и работать с другого устройства, чтобы не перегреть батарею, добавил он.
Ранее эксперт Кирилл Ситнов рассказал, что при падении смартфона в сугроб не нужно сразу его отогревать, а также ставить на зарядку, так как это губительно для техники. Если смартфон сразу поместить в тепло, то в нём образуется вода, что чревато серьёзными поломками.
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