Капризов вновь обновил сразу два рекорда "Миннесоты" в НХЛ

Российский нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов отличился очередной заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Это произошло в проигрышном для "Уайлд" матче с "Калгари Флеймз" (3:5).

Встреча стала для Капризова 13-й подряд с набранными очками. Это новый рекорд клуба по продолжительности результативной серии. Россиянин обошёл Микаэля Гранлунда и Кевина Фиалу, которые набирали очки 12 игр подряд.

Также Капризов обновил достижение команды, забросив шайбу в семи играх подряд. Ранее лучшая серия принадлежала Брайану Ролстону (шесть матчей в сезоне 2007/08), Нино Нидеррайтеру (2017/18) и самому Капризову (2021/22).

В текущем сезоне НХЛ российский игрок забросил 17 шайб и отдал 16 результативных передач в 25 играх.