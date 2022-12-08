Капризов вновь обновил сразу два рекорда "Миннесоты" в НХЛ
Капризов продлил результативную серию до 13 матчей в НХЛ подряд
Российский нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов отличился очередной заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Это произошло в проигрышном для "Уайлд" матче с "Калгари Флеймз" (3:5).
Встреча стала для Капризова 13-й подряд с набранными очками. Это новый рекорд клуба по продолжительности результативной серии. Россиянин обошёл Микаэля Гранлунда и Кевина Фиалу, которые набирали очки 12 игр подряд.
Также Капризов обновил достижение команды, забросив шайбу в семи играх подряд. Ранее лучшая серия принадлежала Брайану Ролстону (шесть матчей в сезоне 2007/08), Нино Нидеррайтеру (2017/18) и самому Капризову (2021/22).
В текущем сезоне НХЛ российский игрок забросил 17 шайб и отдал 16 результативных передач в 25 играх.
Ранее Лайф сообщал, что нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на чистое второе место по числу матчей в НХЛ среди россиян. Встреча с "Филадельфией" стала для капитана столичного клуба 1302-й. Овечкин по этому показателю обошёл Сергея Гончара, который участвовал в 1301-й игре. Лидером среди российских хоккеистов является Алексей Ковалёв (1316).
Twitter / Minnesota Wild