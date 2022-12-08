Генассамблея ООН приняла резолюцию России по контролю над вооружениями

Генассамблея Организации Объединённых Наций приняла российскую резолюцию об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями. Это следует из итогов голосования.

Документ "Укрепление и развитие системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению" призывает все подписавшие его государства выполнять положения соглашений в полном объёме. Авторы также заявляют о необходимости прикладывать усилия по укреплению системы договоров в области контроля над вооружениями.

Из текста резолюции следует, что любые действия, подрывающие эту систему, также нарушают международную стабильность и безопасность.