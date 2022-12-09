В Москве со взрывами горит торговый центр "Мега Химки"
На Ленинградском шоссе в Москве горит торговый центр "Мега Химки". Судя по кадрам с места событий, на месте слышны мощные взрывы.
Мощный пожар в ТЦ "Мега Химки" в Москве. Видео © LIFE
Сейчас там уже находятся пожарные, занимающиеся борьбой с огнём. Как сообщили Лайфу в МЧС, горит кровля магазина OBI. По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее Лайф рассказывал, как на юго-западе Москвы обнаружили тело женщины на балконе загоревшейся квартиры. Возгорание произошло на восьмом этаже, прокуратура проводит проверку.
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Кадр из видео LIFE