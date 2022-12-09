В Москве со взрывами горит торговый центр "Мега Химки"

На Ленинградском шоссе в Москве горит торговый центр "Мега Химки". Судя по кадрам с места событий, на месте слышны мощные взрывы.

Сейчас там уже находятся пожарные, занимающиеся борьбой с огнём. Как сообщили Лайфу в МЧС, горит кровля магазина OBI. По предварительным данным, пострадавших нет.