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9 декабря, 03:44

В Москве со взрывами горит торговый центр "Мега Химки"

На Ленинградском шоссе в Москве горит торговый центр "Мега Химки". Судя по кадрам с места событий, на месте слышны мощные взрывы.

Мощный пожар в ТЦ "Мега Химки" в Москве. Видео © LIFE

Сейчас там уже находятся пожарные, занимающиеся борьбой с огнём. Как сообщили Лайфу в МЧС, горит кровля магазина OBI. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее Лайф рассказывал, как на юго-западе Москвы обнаружили тело женщины на балконе загоревшейся квартиры. Возгорание произошло на восьмом этаже, прокуратура проводит проверку.

Лайф публикует видео с моментом мощного взрыва в торговом центре в Назрани

Лайф публикует видео с моментом мощного взрыва в торговом центре в Назрани

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Артур Лапсаков

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