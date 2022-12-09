Японский миллиардер Маэдзава полетит на Луну вместе с диджеем Аоки и звездой k-pop

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава объявил команду из 11 человек, с которыми он полетит на Луну. Их список бизнесмен опубликовал на специальном сайте для космической миссии.

Наиболее известными членами его экипажа оказались американский диджей японского происхождения Стив Аоки и исполнитель k-pop Т.О.Р. (настоящее имя — Чхве Сын Хён). Также на Луну отправятся три женщины.

Как заявил Аоки, он узнал о том, что стал членом экипажа, во время гастролей в России.