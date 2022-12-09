Японский миллиардер Маэдзава полетит на Луну вместе с диджеем Аоки и звездой k-pop
Японский миллиардер Юсаку Маэдзава объявил команду из 11 человек, с которыми он полетит на Луну. Их список бизнесмен опубликовал на специальном сайте для космической миссии.
Наиболее известными членами его экипажа оказались американский диджей японского происхождения Стив Аоки и исполнитель k-pop Т.О.Р. (настоящее имя — Чхве Сын Хён). Также на Луну отправятся три женщины.
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Как заявил Аоки, он узнал о том, что стал членом экипажа, во время гастролей в России.
Ранее Лайф рассказывал, что три космонавта из Китая вернулись на Землю. Капсула корабля "Шэньчжоу-14" с ними приземлилась на севере страны.
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