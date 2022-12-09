"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 декабря, 03:27

Японский миллиардер Маэдзава полетит на Луну вместе с диджеем Аоки и звездой k-pop

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава объявил команду из 11 человек, с которыми он полетит на Луну. Их список бизнесмен опубликовал на специальном сайте для космической миссии.

Наиболее известными членами его экипажа оказались американский диджей японского происхождения Стив Аоки и исполнитель k-pop Т.О.Р. (настоящее имя — Чхве Сын Хён). Также на Луну отправятся три женщины.

"Есть посадка! "Альтаиры" дома": "Союз МС-20" с японскими космическими туристами приземлился в Казахстане

"Есть посадка! "Альтаиры" дома": "Союз МС-20" с японскими космическими туристами приземлился в Казахстане

Как заявил Аоки, он узнал о том, что стал членом экипажа, во время гастролей в России.

Ранее Лайф рассказывал, что три космонавта из Китая вернулись на Землю. Капсула корабля "Шэньчжоу-14" с ними приземлилась на севере страны.

Обложка ©

Wikipedia

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров