Сийярто призвал готовиться к "нападению" на Венгрию со стороны ЕС
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что Евросоюз использует все виды шантажа
Венгрия должна быть готова к серьёзным нападениям со стороны Евросоюза, ведь Брюссель использует против Будапешта все виды шантажа. Об этом заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.
"Сейчас практически нет такого вида шантажа, к которому Брюссель бы не прибегал в отношении Венгрии... На нас всегда нападали, нападали яростно, но в итоге всегда оказывалось, что мы были правы. И в грядущий период нам, конечно, надо приготовиться к будущим серьёзным нападениям", — пояснил Сийярто во время выступления на Форуме гражданской солидарности.
Политик уверен, что Брюссель и "международная либеральная машина пропаганды" не будут разборчивы в средствах и станут использовать денежный и политический шантаж, а также распространение фейков и лжи.
Ранее госсекретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил, что Венгрия не станет участвовать в подготовке украинских военных, как это делают другие западные страны. Дипломат подчеркнул, что его страна хочет двигаться "не к войне, а к миру".
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ