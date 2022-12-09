Сийярто призвал готовиться к "нападению" на Венгрию со стороны ЕС

Венгрия должна быть готова к серьёзным нападениям со стороны Евросоюза, ведь Брюссель использует против Будапешта все виды шантажа. Об этом заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

"Сейчас практически нет такого вида шантажа, к которому Брюссель бы не прибегал в отношении Венгрии... На нас всегда нападали, нападали яростно, но в итоге всегда оказывалось, что мы были правы. И в грядущий период нам, конечно, надо приготовиться к будущим серьёзным нападениям", — пояснил Сийярто во время выступления на Форуме гражданской солидарности.

Политик уверен, что Брюссель и "международная либеральная машина пропаганды" не будут разборчивы в средствах и станут использовать денежный и политический шантаж, а также распространение фейков и лжи.