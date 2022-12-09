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9 декабря, 02:46

В Британии заявили о чувстве стыда из-за украинцев

Журналистка Daily Mail: Радость от помощи украинским беженцам в Британии сменилась стыдом

Британцы стали испытывать стыд на фоне невозможности вернуться к привычной жизни из-за украинских беженцев, помощь которым изначально воспринималась как радость. Об этом написала в статье для Daily Mail журналистка Дженни Мюррей.

За девять месяцев в стране выявили недостатки программы властей "Дома для Украины", кроме того, за это время выросло количество бездомных беженцев. Мюррей также обратила внимание на свою районную группу участников программы, где редко можно встретить сообщения о конфликтах хозяев с гостями, но часто — увидеть беспокойство по поводу денег.

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Британцы не понимают, должны ли они стать финансовыми гарантами, когда беженцы снимают себе частное жильё, а также могут ли украинцы рассчитывать на предоставление жилья местными властями.

"Радость от помощи отчаявшимся превратилась в чувство стыда за желание вернуть себе свою привычную жизнь", — написала автор статьи.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Уэльсе украинских беженцев заставят оплачивать услуги прачечных и еду. В Кардиффе уверены, что этот шаг поможет ускорить интеграцию приезжих.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова

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