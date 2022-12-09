Россиянки с радостью готовы получить в подарок украшения, но мужчины посмотрят на ценник

Большинство женщин в России хотели бы получить в подарок к Новому году от второй половинки ювелирные украшения, а вот мужчины хотят гаджеты или одежду. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого ювелирным брендом SOKOLOV и онлайн-гипермаркетом товаров для дома, дачи, строительства и ремонта "ВсеИнструменты.ру", которые есть в распоряжении Лайфа.

За вариант ювелирных украшений вместо iPhone свой голос отдали 72% респонденток. Именно от партнёра получить презенты хотят сразу 64% из них. А вот от друзей или родственников девушки с радостью примут шубу (35%) или технику для дома (34%). Среди мужчин 32% хотят получить от второй половинки гаджеты, а 21% — одежду. От друзей или родственников 35% опрошенных готовы принять новый телефон, а каждый четвёртый — игровую приставку или игры к ней.

Как показало исследование, мужчины значительно чаще женщин обращают внимание на стоимость подарков — об этом заявили 94% опрошенных. Почти же половине россиянок (45%) цена подарка не важна, ведь главное — внимание. Каждый третий россиянин признался, что получает подарки на сумму от пяти до десяти тысяч рублей, ещё 27% — от тысячи до пяти тысяч рублей.