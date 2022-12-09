Нидерландский тренер ван Гал заявил, что в 71 год выглядит как бог

Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Луи ван Гал не исключил, что продолжит тренерскую карьеру после работы в национальной команде. Наставник признался, что, несмотря на возраст (71 год), он "выглядит как бог".

"Никогда не говори никогда. У наc еcть хороший пример: Дик Адвокат. Вы, наверное, его не знаете: он тренировал cборную Ирака, хотя он даже cтарше меня. На днях он уcтроилcя на другую работу. Если я получу хорошее предложение, может быть, я ещё немного продолжу карьеру. Мне 71 год, но я выгляжу как бог", — приводит слова ван Гала Voetbal International.