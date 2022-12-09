Нидерландский тренер ван Гал заявил, что в 71 год выглядит как бог
Луи ван Гал не исключил, что продолжит карьеру после сборной Нидерландов
Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Луи ван Гал не исключил, что продолжит тренерскую карьеру после работы в национальной команде. Наставник признался, что, несмотря на возраст (71 год), он "выглядит как бог".
"Никогда не говори никогда. У наc еcть хороший пример: Дик Адвокат. Вы, наверное, его не знаете: он тренировал cборную Ирака, хотя он даже cтарше меня. На днях он уcтроилcя на другую работу. Если я получу хорошее предложение, может быть, я ещё немного продолжу карьеру. Мне 71 год, но я выгляжу как бог", — приводит слова ван Гала Voetbal International.
Напомним, под руководством ван Гала сборная Нидерландов пробилась в четвертьфинал ЧМ-2022, где встретится с командой Аргентины. Игра состоится 9 декабря.
ТАСС / DPA / Tom Weller