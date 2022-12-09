Журналисты мяуканьем встретили сбросившего кота со стола сотрудника сборной Бразилии
Журналисты встретили мяуканьем пресс-атташе сборной Бразилии по футболу Винисиуса Родригеса на пресс-конференции перед матчем 1/4 финала чемпионата мира против команды Хорватии. Это произошло после резонансного инцидента, в котором сотрудник национальной команды во время общения с прессой грубо скинул животное со стола.
Когда на следующий день Родригес появился в зале для пресс-конференций вместе с тренером Тите, журналисты не упустили возможность и мяукнули, что вызвало смех в зале. Находившийся в помещении корреспондент ТАСС позднее поинтересовался у пресс-атташе о состоянии питомца.
"С котом всё хорошо, не переживайте. Он прекрасно себя чувствует", — ответил Родригес.
Как уже писал Лайф, сборная Бразилии победила команду Южной Кореи на чемпионате мира по футболу и обеспечила себе выход в четвертьфинал мирового первенства. А Хорватия в матче 1/8 финала ЧМ-2022 в серии пенальти со счётом 3:1 обыграла команду Японии. Четвертьфинал между сборными Бразилии и Хорватии состоится 9 декабря.
Twitter / simpraisa