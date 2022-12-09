Журналисты мяуканьем встретили сбросившего кота со стола сотрудника сборной Бразилии

Журналисты встретили мяуканьем пресс-атташе сборной Бразилии по футболу Винисиуса Родригеса на пресс-конференции перед матчем 1/4 финала чемпионата мира против команды Хорватии. Это произошло после резонансного инцидента, в котором сотрудник национальной команды во время общения с прессой грубо скинул животное со стола.

Когда на следующий день Родригес появился в зале для пресс-конференций вместе с тренером Тите, журналисты не упустили возможность и мяукнули, что вызвало смех в зале. Находившийся в помещении корреспондент ТАСС позднее поинтересовался у пресс-атташе о состоянии питомца.