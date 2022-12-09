В Британии выпустили в обращение первые монеты с изображением Карла III
В Великобритании 8 декабря поступили в обращение первые 50-пенсовые монеты с изображением короля Карла III. Об этом сообщается на сайте Королевского монетного двора.
В Британии в обращение поступили первые монеты с изображением Карла III. Видео © Twitter / The Royal Mint
В течение декабря монетный двор направит в почтовые отделения первые 4,9 миллиона монет, всего их планируется отчеканить 9,6 млн. Традиционно профиль короля на аверсе 50 пенсов обращён влево — в другую сторону от того, куда смотрел предшественник. Профиль Елизаветы II, правящей Соединённым Королевством 70 лет и 7 месяцев, был обращён вправо.
Рельефное изображение Карл III разрабатывал вместе со скульптором Мартином Дженнигсом. Надпись на монетах гласит: "Король Карл III, Божьей милостью, защитник веры". Первые купюры с изображением монарха появятся в Британии лишь в 2024 году.
Ранее Лайф писал, что британцам представили новый королевский шифр Карла III. Изменённая монограмма состоит из изображения короны Тюдоров и инициалов имени и титула нового монарха — C (Charles, Карл) и R (Rex — лат. король) — с римской цифрой III, которые оформлены в цвете золота.
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