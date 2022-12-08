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8 декабря, 20:52

Грайнер кивнула в ответ на вопрос о возвращении в Россию при выходе из колонии

Провожавшие Грайнер сотрудницы колонии пригласили её вновь посетить Россию

Сотрудники российской колонии, где находилась американская баскетболистка Бриттни Грайнер, спросили у неё перед выходом, приедет ли она к ним, на что спортсменка кивнула. Этот момент попал на камеру, видеозаписи распространил Центр общественных связей ФСБ.

Баскетболистка Грайнер, обменянная на Виктора Бута, выходит из колонии. Видео © Telegram-канал SHOT

"Приедешь сюда? Да? Молодец, приезжай!" — сказала одна из сотрудниц исправительного учреждения, провожая Грайнер.

Опубликовано видео обмена Виктора Бута на Бриттни Грайнер

Опубликовано видео обмена Виктора Бута на Бриттни Грайнер

В распространённом видео были показаны кадры быта баскетболистки в России. Также запечатлено её прибытие в аэропорт и посадка в самолёт. Кроме того, демонстрируется паспорт Грайнер.

Лайф писал, что американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков, обменяли на россиянина Виктора Бута. Президент США Джо Байден поговорил с ней по телефону, после чего заявил, что она возвращается домой, а переговоры с российской стороной он назвал напряжёнными. Также стало известно, что обоих обменянных помиловали перед освобождением.

Спецборт с Виктором Бутом посадили в Махачкале

Спецборт с Виктором Бутом посадили в Махачкале

Обложка ©

Кадр видео Telegram-канал SHOT

Иван Косицын

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