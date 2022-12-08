Грайнер кивнула в ответ на вопрос о возвращении в Россию при выходе из колонии

Сотрудники российской колонии, где находилась американская баскетболистка Бриттни Грайнер, спросили у неё перед выходом, приедет ли она к ним, на что спортсменка кивнула. Этот момент попал на камеру, видеозаписи распространил Центр общественных связей ФСБ.

Баскетболистка Грайнер, обменянная на Виктора Бута, выходит из колонии. Видео © Telegram-канал SHOT

"Приедешь сюда? Да? Молодец, приезжай!" — сказала одна из сотрудниц исправительного учреждения, провожая Грайнер.