Грайнер кивнула в ответ на вопрос о возвращении в Россию при выходе из колонии
Провожавшие Грайнер сотрудницы колонии пригласили её вновь посетить Россию
Сотрудники российской колонии, где находилась американская баскетболистка Бриттни Грайнер, спросили у неё перед выходом, приедет ли она к ним, на что спортсменка кивнула. Этот момент попал на камеру, видеозаписи распространил Центр общественных связей ФСБ.
Баскетболистка Грайнер, обменянная на Виктора Бута, выходит из колонии. Видео © Telegram-канал SHOT
"Приедешь сюда? Да? Молодец, приезжай!" — сказала одна из сотрудниц исправительного учреждения, провожая Грайнер.
В распространённом видео были показаны кадры быта баскетболистки в России. Также запечатлено её прибытие в аэропорт и посадка в самолёт. Кроме того, демонстрируется паспорт Грайнер.
Лайф писал, что американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков, обменяли на россиянина Виктора Бута. Президент США Джо Байден поговорил с ней по телефону, после чего заявил, что она возвращается домой, а переговоры с российской стороной он назвал напряжёнными. Также стало известно, что обоих обменянных помиловали перед освобождением.
Кадр видео Telegram-канал SHOT