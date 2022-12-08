Опубликовано видео обмена Виктора Бута на Бриттни Грайнер
ФСБ опубликовала видео обмена россиянина Бута на баскетболистку из США Грайнер
ФСБ опубликовала видеозапись обмена россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. На кадрах, оказавшихся в распоряжении RT, видно, что гражданка США покидает российскую колонию, а также что Бут садится на самолёт в Москву и делится подробностями своего освобождения.
Кадры обмена Бриттни Грайнер на Виктора Бута. Видео © RT
На вопрос, знает ли Грайнер, куда летит, она переспросила и кивнула в ответ, когда ей сказали, что американка отправляется домой. Бут в самолёте рассказал, что его забрали прямо из камеры со всеми вещами, а до аэропорта он добирался более 14 часов.
"Я старался каждый год делать анализ крови, смотреть, чтобы у меня всё было нормально, не зашкаливало", — рассказал он.
Обмен состоялся под наблюдением представителей Объединённых Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. В рамках обмена Бута и Грайнер доставили в аэропорт Абу-Даби частными самолётами. И россиянина, и американку перед обменом помиловали, так что им не придётся отбывать остатки тюремного срока на родине.
"Приедешь сюда? Молодец. Приезжай!" — сказала одна из сотрудниц колонии, провожая Грайнер, когда та залезала в маршрутку.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и освобождённый россиянин Виктор Бут не пересекутся в аэропорту Внуково-2, так как будут находиться там в разное время.