Опубликовано видео обмена Виктора Бута на Бриттни Грайнер

ФСБ опубликовала видеозапись обмена россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. На кадрах, оказавшихся в распоряжении RT, видно, что гражданка США покидает российскую колонию, а также что Бут садится на самолёт в Москву и делится подробностями своего освобождения.

Кадры обмена Бриттни Грайнер на Виктора Бута. Видео © RT

На вопрос, знает ли Грайнер, куда летит, она переспросила и кивнула в ответ, когда ей сказали, что американка отправляется домой. Бут в самолёте рассказал, что его забрали прямо из камеры со всеми вещами, а до аэропорта он добирался более 14 часов.

"Я старался каждый год делать анализ крови, смотреть, чтобы у меня всё было нормально, не зашкаливало", — рассказал он.

Обмен состоялся под наблюдением представителей Объединённых Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. В рамках обмена Бута и Грайнер доставили в аэропорт Абу-Даби частными самолётами. И россиянина, и американку перед обменом помиловали, так что им не придётся отбывать остатки тюремного срока на родине.

"Приедешь сюда? Молодец. Приезжай!" — сказала одна из сотрудниц колонии, провожая Грайнер, когда та залезала в маршрутку.