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8 декабря, 18:39

Американцы призвали обменять с Россией Джо Байдена и его сына

Читатели Breitbart из США предложили экстрадировать Байдена в Россию

Читатели американского новостного портала Breitbart обсудили новость об обмене Бриттани Грайнер на Виктора Бута. В комментариях под публикацией прозвучали различные мнения, среди которых оказалась и просьба экстрадировать в Россию президента США Джо Байдена.

"А мы можем вместо этого отдать им Байдена и его накокаиненного сыночка Хантера?" — написала одна из подписчиц.

"Китаем и Россией руководят серьёзные люди. Нашей страной управляют инфантильные идиоты", — отметил ещё один читатель.

Другие комментаторы добавили, что вряд ли Грайнер "будет землю целовать, когда прилетит в США", и "если бы это был какой-нибудь Тим Тибоу (игрок в американский футбол), а не Грайнер, он бы по-прежнему сидел за решёткой".

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Ранее стало известно, что американский предприниматель Илон Маск уволил топ-юриста Twitter из-за возможной причастности к скандалу с сыном Байдена. Миллиардер считает, что тот мог заниматься "подавлением информации, которая имеет значение для общественного диалога".

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Shutterstock

Ирина Фальке

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