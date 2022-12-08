Американцы призвали обменять с Россией Джо Байдена и его сына

Читатели американского новостного портала Breitbart обсудили новость об обмене Бриттани Грайнер на Виктора Бута. В комментариях под публикацией прозвучали различные мнения, среди которых оказалась и просьба экстрадировать в Россию президента США Джо Байдена.

"А мы можем вместо этого отдать им Байдена и его накокаиненного сыночка Хантера?" — написала одна из подписчиц.

"Китаем и Россией руководят серьёзные люди. Нашей страной управляют инфантильные идиоты", — отметил ещё один читатель.

Другие комментаторы добавили, что вряд ли Грайнер "будет землю целовать, когда прилетит в США", и "если бы это был какой-нибудь Тим Тибоу (игрок в американский футбол), а не Грайнер, он бы по-прежнему сидел за решёткой".