Песков рассказал, пересекутся ли Путин и Бут во Внуково-2

Президент России Владимир Путин и освобождённый россиянин Виктор Бут не пересекутся в аэропорте Внуково-2, так как будут находиться там в разное время. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В разное", — ответил он ТАСС на вопрос о том, смогут ли Путин и Бут пересечься во Внуково-2 или они будут там в разное время.