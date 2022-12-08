Песков рассказал, пересекутся ли Путин и Бут во Внуково-2
Песков: Вылет Путина из Внуково-2 и прилёт туда Бута состоятся в разное время
Президент России Владимир Путин и освобождённый россиянин Виктор Бут не пересекутся в аэропорте Внуково-2, так как будут находиться там в разное время. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"В разное", — ответил он ТАСС на вопрос о том, смогут ли Путин и Бут пересечься во Внуково-2 или они будут там в разное время.
Лайф писал, что американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков, обменяли на россиянина Виктора Бута. Президент США Джо Байден поговорил с ней по телефону, после чего заявил, что она возвращается домой, а переговоры с российской стороной он назвал напряжёнными. Также стало известно, что обоих обменянных помиловали перед освобождением.