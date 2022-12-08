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Опубликовано 8 декабря 2022, 21:33

Песков рассказал, пересекутся ли Путин и Бут во Внуково-2

Песков: Вылет Путина из Внуково-2 и прилёт туда Бута состоятся в разное время

Президент России Владимир Путин и освобождённый россиянин Виктор Бут не пересекутся в аэропорте Внуково-2, так как будут находиться там в разное время. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В разное", — ответил он ТАСС на вопрос о том, смогут ли Путин и Бут пересечься во Внуково-2 или они будут там в разное время.

Почему олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер претендует на обмен на Бута и Красикова
Почему олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер претендует на обмен на Бута и Красикова

Лайф писал, что американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков, обменяли на россиянина Виктора Бута. Президент США Джо Байден поговорил с ней по телефону, после чего заявил, что она возвращается домой, а переговоры с российской стороной он назвал напряжёнными. Также стало известно, что обоих обменянных помиловали перед освобождением.

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Матвей Шандрыголов
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