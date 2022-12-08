Экс-глава Нацбанка Украины заочно арестован за хищение $5,6 млн

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно арестовал экс-главу Национального банка Украины Кирилла Шевченко, обвиняемого в хищениях в период, когда он возглавлял "Укргазбанк". Об этом сообщил Центр противодействия коррупции Незалежной.

"Следственный судья ВАКС Наталья Мовчан избрала заочное содержание под стражей для экс-руководителя НБУ Кирилла Шевченко", — говорится в публикации организации в Telegram.

Там добавили, что это открывает путь для внесения украинского банкира в базу Интерпола, без чего невозможно провести экстрадицию. В случае возвращения на Украину Шевченко "должны задержать на границе и доставить в суд в течение 48 часов".

По версии обвинения, бывший глава украинского Нацбанка и ещё четверо должностных лиц "Укргазбанка" подозреваются в организации схемы вывода $5,6 миллиона из Госбанка в течение пяти лет. Также у следствия есть доказательства, что руководители заключали фиктивные договоры с посредниками, роль которых выполняли подставные лица.