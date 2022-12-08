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Опубликовано 8 декабря 2022, 21:07

Спецборт с Виктором Бутом посадили в Махачкале

Спецборт с Виктором Бутом посадили в Махачкале для дозаправки

Спецборт с Виктором Бутом, который был освобождён из американской тюрьмы после обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, совершил посадку в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

"Самолёт с Виктором Бутом на борту совершил посадку в Махачкале для дозаправки. После этого он продолжит полёт", — уточнил собеседник агентства.

Болтон счёл обмен Бута на Грайнер капитуляцией США перед Россией
Болтон счёл обмен Бута на Грайнер капитуляцией США перед Россией

Напомним, что американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков, обменяли на россиянина Виктора Бута. Президент США Джо Байден поговорил с ней по телефону, после чего заявил, что она возвращается домой, а переговоры с российской стороной он назвал напряжёнными. Также стало известно, что обоих обменянных помиловали перед освобождением.

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Андрей Бражников
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