Спецборт с Виктором Бутом посадили в Махачкале

Спецборт с Виктором Бутом, который был освобождён из американской тюрьмы после обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, совершил посадку в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.