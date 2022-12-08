Спецборт с Виктором Бутом посадили в Махачкале
Спецборт с Виктором Бутом посадили в Махачкале для дозаправки
Спецборт с Виктором Бутом, который был освобождён из американской тюрьмы после обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, совершил посадку в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.
"Самолёт с Виктором Бутом на борту совершил посадку в Махачкале для дозаправки. После этого он продолжит полёт", — уточнил собеседник агентства.
Напомним, что американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков, обменяли на россиянина Виктора Бута. Президент США Джо Байден поговорил с ней по телефону, после чего заявил, что она возвращается домой, а переговоры с российской стороной он назвал напряжёнными. Также стало известно, что обоих обменянных помиловали перед освобождением.