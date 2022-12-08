Бриттни Грайнер и Виктора Бута помиловали перед обменом

Россиянин Виктор Бут и американская баскетболистка Бриттни Грайнер были помилованы перед процедурой обмена в Абу-Даби. Как пояснил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, им уже не нужно отбывать оставшуюся часть наказания.

"По моим данным, Бут и Грайнер были помилованы перед процедурой обмена, а потому нет необходимости в отбытии ими наказания на территории своих стран", — приводит его слова ТАСС.