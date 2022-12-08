Бриттни Грайнер и Виктора Бута помиловали перед обменом
Баскетболистку из США Бриттни Грайнер и россиянина Виктора Бута помиловали перед обменом
ТАСС / AP / Evgenia Novozhenina, © ТАСС / AP / Apichart Weerawong
Россиянин Виктор Бут и американская баскетболистка Бриттни Грайнер были помилованы перед процедурой обмена в Абу-Даби. Как пояснил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, им уже не нужно отбывать оставшуюся часть наказания.
"По моим данным, Бут и Грайнер были помилованы перед процедурой обмена, а потому нет необходимости в отбытии ими наказания на территории своих стран", — приводит его слова ТАСС.
Напомним, Виктора Бута задержали в Таиланде в 2008 году и в 2010-м экстрадировали в США. Спустя несколько лет он был приговорён к 25 годам тюрьмы и штрафу в 15 миллионов долларов. Бута обвинили в сговоре с целью незаконной продажи оружия группировке "Революционные вооружённые силы Колумбии", которая в США признана террористической.
А Бриттни Грайнер была задержана в феврале при прохождении зелёного коридора в аэропорту Шереметьево после прилёта из Нью-Йорка. В ручной клади спортсменки нашли вейпы с гашишным маслом. В начале августа Химкинский суд Московской области приговорил её к девяти годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков.