Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 декабря 2022, 16:43

Бриттни Грайнер и Виктора Бута помиловали перед обменом

Баскетболистку из США Бриттни Грайнер и россиянина Виктора Бута помиловали перед обменом

ТАСС / AP / Evgenia Novozhenina, © ТАСС / AP / Apichart Weerawong

ТАСС / AP / Evgenia Novozhenina, © ТАСС / AP / Apichart Weerawong

Россиянин Виктор Бут и американская баскетболистка Бриттни Грайнер были помилованы перед процедурой обмена в Абу-Даби. Как пояснил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, им уже не нужно отбывать оставшуюся часть наказания.

"По моим данным, Бут и Грайнер были помилованы перед процедурой обмена, а потому нет необходимости в отбытии ими наказания на территории своих стран", — приводит его слова ТАСС.

Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута
Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута

Напомним, Виктора Бута задержали в Таиланде в 2008 году и в 2010-м экстрадировали в США. Спустя несколько лет он был приговорён к 25 годам тюрьмы и штрафу в 15 миллионов долларов. Бута обвинили в сговоре с целью незаконной продажи оружия группировке "Революционные вооружённые силы Колумбии", которая в США признана террористической.

А Бриттни Грайнер была задержана в феврале при прохождении зелёного коридора в аэропорту Шереметьево после прилёта из Нью-Йорка. В ручной клади спортсменки нашли вейпы с гашишным маслом. В начале августа Химкинский суд Московской области приговорил её к девяти годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков.


BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Виктор Бут
  • США
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar