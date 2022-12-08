Игорь Кастюкевич стал секретарём отделения "Единой России" в Херсонской области

"Единая Россия" открыла региональное отделение в Херсонской области, его секретарём стал координатор гуманитарной миссии партии в регионе, заместитель руководителя фракции ЕР в Госдуме Игорь Кастюкевич. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

В состав регионального политсовета вошли врио главы региона Владимир Сальдо, а также представители общественности, социальной сферы, Администрации Херсонской области и участники гуммиссии партии. Секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак подчеркнул, что региональное отделение должно работать так же эффективно, как и другие в стране.

"Нынешний год — год больших перемен на херсонской земле. И мы их проживаем вместе. "Единая Россия" работает здесь с первых дней СВО. Партия развернула масштабную гуманитарную миссию, помогала с организацией референдума, с эвакуацией", — написал Турчак в своём телеграм-канале.

Он также отметил, что в регионе ещё предстоит проделать большую работу по восстановлению и интеграции по всем направлениям. Людям помогут с заменой документов, оформлением пенсий и получением выплат.