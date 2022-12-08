Татуировщик изнасиловал 16-летнюю клиентку в Тюмени
В Тюмени тату-мастера заподозрили в изнасиловании школьницы
В Тюмени татуировщик изнасиловал 16-летнюю школьницу, когда та пришла к нему в салон сделать новую татуировку. Об этом передаёт телеканал "Рен ТВ" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В изнасиловании подозревается 32-летний мужчина, который ранее уже был судим за кражу. Теперь ему грозит серьёзное наказание. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время уточняются все обстоятельства произошедшего, мужчина уже задержан.
Кстати, в Москве ранее задержали серийного сексуального маньяка, который находил своих жертв среди домработниц. Злоумышленником оказался 23-летний уроженец Узбекистана. Он находил девушек в Интернете, приглашал их прибраться в квартире, а потом часами насиловал.
Shutterstock