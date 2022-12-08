Татуировщик изнасиловал 16-летнюю клиентку в Тюмени

В Тюмени татуировщик изнасиловал 16-летнюю школьницу, когда та пришла к нему в салон сделать новую татуировку. Об этом передаёт телеканал "Рен ТВ" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В изнасиловании подозревается 32-летний мужчина, который ранее уже был судим за кражу. Теперь ему грозит серьёзное наказание. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время уточняются все обстоятельства произошедшего, мужчина уже задержан.