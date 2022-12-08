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8 декабря, 13:34

Татуировщик изнасиловал 16-летнюю клиентку в Тюмени

В Тюмени тату-мастера заподозрили в изнасиловании школьницы

В Тюмени татуировщик изнасиловал 16-летнюю школьницу, когда та пришла к нему в салон сделать новую татуировку. Об этом передаёт телеканал "Рен ТВ" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В изнасиловании подозревается 32-летний мужчина, который ранее уже был судим за кражу. Теперь ему грозит серьёзное наказание. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время уточняются все обстоятельства произошедшего, мужчина уже задержан.

В Приморье 15-летний подросток надругался над семилетней девочкой

В Приморье 15-летний подросток надругался над семилетней девочкой

Кстати, в Москве ранее задержали серийного сексуального маньяка, который находил своих жертв среди домработниц. Злоумышленником оказался 23-летний уроженец Узбекистана. Он находил девушек в Интернете, приглашал их прибраться в квартире, а потом часами насиловал.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер

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