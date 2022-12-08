Польский посол в Венгрии встретился со сторонниками раздела Украины

Посол Польши в Будапеште Себастьян Кенчек встретился и пообщался с главой венгерских ультраправых сил Ласло Тороцкаи, который ранее намекал на раздел территории Украины. Теперь польской дипмиссии придётся оправдываться за встречу, пишет Gazeta.pl.

"5 декабря по приглашению посла Себастьяна Кенчека, направленного всем членам вновь созданной Венгерско-польской группы дружбы при венгерском парламенте, в посольство Польши в Будапеште прибыло 13 представителей. Во встрече приняли участие члены большинства партий. Среди них были также два представителя партии "Наша Родина", в том числе вице-президент группы Давид Докс и Ласло Тороцкаи", — рассказали в Посольстве Польши.

Встреча вызвала резкую критику, после того как фотографии с неё разместил Тороцкаи в Twitter. Польский депутат от партии "Гражданская платформа" Роберт Тышкевич намерен направить в МИД своей страны запрос о привлечении к ответственности руководства дипмиссии в Венгрии. Протест выразил и пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.