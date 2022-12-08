Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута

В аэропорту Абу-Даби прошёл обмен россиянина Виктора Бута, который был осуждён в США, на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая получила срок в России за хранение наркотиков. Об этом сообщили в МИД РФ.

"8 декабря 2022 года в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену гражданина России Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер, отбывавших наказание в исправительных учреждениях Соединённых Штатов Америки и Российской Федерации соответственно", — заявили в ведомстве.

В МИД добавили, что изначально Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению россиянина в схему обмена, однако позже усилиями российских дипломатов удалось договориться с американской стороной.