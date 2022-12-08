Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута
Бриттни Грайнер и Виктор Бут. ТАСС / ЕРА / YURI KOCHETKOV
В аэропорту Абу-Даби прошёл обмен россиянина Виктора Бута, который был осуждён в США, на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая получила срок в России за хранение наркотиков. Об этом сообщили в МИД РФ.
"8 декабря 2022 года в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену гражданина России Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер, отбывавших наказание в исправительных учреждениях Соединённых Штатов Америки и Российской Федерации соответственно", — заявили в ведомстве.
В МИД добавили, что изначально Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению россиянина в схему обмена, однако позже усилиями российских дипломатов удалось договориться с американской стороной.
Напомним, Виктора Бута задержали в Таиланде в 2008 году и в 2010-м экстрадировали в США. Спустя несколько лет он был приговорён к 25 годам тюрьмы и штрафу в 15 миллионов долларов. Бута обвинили в сговоре с целью незаконной продажи оружия группировке "Революционные вооружённые силы Колумбии", которая в США признана террористической.
Бриттни Грайнер была задержана в феврале при прохождении зелёного коридора в аэропорту Шереметьево после прилёта из Нью-Йорка. В ручной клади спортсменки нашли вейпы с гашишным маслом. В начале августа Химкинский суд Московской области приговорил её к девяти годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков.