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8 декабря, 13:10

Путин может обсудить с лидерами Казахстана и Узбекистана создание "тройственного союза по газу"

Ушаков: Лидеры РФ, Казахстана и Узбекистана могут обсудить в Бишкеке создание союза по газу

Российский лидер Владимир Путин может обсудить с коллегами из Казахстана и Узбекистана в Бишкеке тему создания "тройственного союза по газу". Об этом сообщил журналистам в ходе брифинга помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

"Эта идея [создания "тройственного союза" находится] в стадии обсуждения. Я не исключаю, что в Бишкеке [тема] будет каким-то образом затронута. От Узбекистана будет премьер-министр [Абдулла Арипов], может быть, будет какой-то контакт по ходу этой встречи. Я не исключаю", — отметил Ушаков.

По его словам, лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 9 декабря в Бишкеке поднимут тему формирования общего рынка газа. Ожидается, что они примут решение о создании совета руководителей уполномоченных органов стран-членов в сфере энергетики.

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Напомним, впервые речь о газовом союзе зашла во время переговоров президентов России и Казахстана в конце ноября. Сообщалось, что помимо этих двух стран в него войдёт также и Узбекистан.

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kremlin.ru

Александр Юнашев

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