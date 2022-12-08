Путин может обсудить с лидерами Казахстана и Узбекистана создание "тройственного союза по газу"

Российский лидер Владимир Путин может обсудить с коллегами из Казахстана и Узбекистана в Бишкеке тему создания "тройственного союза по газу". Об этом сообщил журналистам в ходе брифинга помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

"Эта идея [создания "тройственного союза" находится] в стадии обсуждения. Я не исключаю, что в Бишкеке [тема] будет каким-то образом затронута. От Узбекистана будет премьер-министр [Абдулла Арипов], может быть, будет какой-то контакт по ходу этой встречи. Я не исключаю", — отметил Ушаков.

По его словам, лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 9 декабря в Бишкеке поднимут тему формирования общего рынка газа. Ожидается, что они примут решение о создании совета руководителей уполномоченных органов стран-членов в сфере энергетики.