Песков опроверг слухи об отказе Узбекистана от идеи России по газовому союзу

Информация о том, что Узбекистан якобы отказался от участия в "тройственном газовом союзе", не соответствует действительности. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее западное агентство Reuters сообщило, что Узбекистан якобы отказался вступать в газовый союз с Россией. Отмечалось, что с таким заявлением выступил министр энергетики страны, раскритиковав "политические условия, которые поставят под угрозу национальные интересы" Узбекистана.

"Рейтер" дал неправильную информацию, неправильно истолковал слова. Мы знаем, что было сказано. Никто не ведёт речь о газе в обмен на политические условия. Об этом речь не идёт в контексте идеи создания этого союза", — сказал Песков.