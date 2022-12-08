Роналду пригрозил уходом из сборной Португалии

По данным СМИ, у лидера сборной произошёл конфликт с тренером Фернанду Сантушем из-за замены в матче с Южной Кореей (1:2) на групповом этапе чемпионата мира. Наставник посчитал нужным убрать футболиста с поля на 65-й минуте, однако Роналду оказался с этим не согласен.

Уже в следующей игре, когда Португалия разгромила Швейцарию в 1/8 финала чемпионата мира, футболист вообще не попал в стартовый состав команды. Роналду начал матч на скамейке запасных и вышел только на 73-й минуте во втором тайме на замену, когда счёт составлял 5:1 и исход матча был предрешён. В итоге встреча завершилась со счётом 6:1. А звёздный португалец в одиночестве ушёл в раздевалку, пока вся сборная праздновала выход в 1/4 финала.