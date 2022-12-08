Песков назвал главные и неизменные цели спецоперации на Украине
Песков: Одними из главных целей СВО остаются демилитаризация и денацификация Украины
Демилитаризация и денацификация Украины по-прежнему являются одними из главных целей специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Безусловно", — подтвердил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее представитель Кремля заявил, что итогом СВО должен стать долгосрочный мир. По словам Пескова, Россия до сих пор не видит перспектив для мирного урегулирования конфликта и неоднократно об этом говорила.
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