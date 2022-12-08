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Регион
Опубликовано 8 декабря 2022, 09:56
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Песков назвал главные и неизменные цели спецоперации на Украине

Песков: Одними из главных целей СВО остаются демилитаризация и денацификация Украины

Демилитаризация и денацификация Украины по-прежнему являются одними из главных целей специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно", — подтвердил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Песков: Россия должна достигнуть целей спецоперации и сделает это
Песков: Россия должна достигнуть целей спецоперации и сделает это

Ранее представитель Кремля заявил, что итогом СВО должен стать долгосрочный мир. По словам Пескова, Россия до сих пор не видит перспектив для мирного урегулирования конфликта и неоднократно об этом говорила.

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Getty Images / Sefa Karacan

Ирина Фальке
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