Песков назвал главные и неизменные цели спецоперации на Украине

Демилитаризация и денацификация Украины по-прежнему являются одними из главных целей специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что итогом СВО должен стать долгосрочный мир. По словам Пескова, Россия до сих пор не видит перспектив для мирного урегулирования конфликта и неоднократно об этом говорила.